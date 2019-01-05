Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da Carl Medjani ile Yollar Ayrıldı

Demir Grup Sivasspor'da Carl Medjani ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cezayirli defans oyuncusu Carl Medjani'nin sözleşmesini feshetti.

Demir Grup Sivasspor'da Carl Medjani ile Yollar Ayrıldı, System.String[]


Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cezayirli defans oyuncusu Carl Medjani'nin sözleşmesini feshetti. 

Demir Grup Sivasspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Medjani ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlılar, 2017/2018 sezonunun başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ve 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti. 

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasındaki 25.08.2017 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Carl Medjani'ye bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz."

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Sivasspor, Carl Medjani, Spor
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