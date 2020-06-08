Demir Grup Sivasspor'da Denizli hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, 15 Haziran'da oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Hafif sakatlıkları bulunan Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken iki sporcu da yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek.

Demir Grup Sivasspor yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.