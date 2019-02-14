Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Demir Grup Sivasspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

30 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Demir Grup Sivasspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmana hasta olan kaleci Rochet katılmazken, sakatlığı devam eden Torje ise takımdan ayrı çalıştı. 

Antrenmanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile Belediye Başkan Adayı Memet Er de ziyaret ederek hafta sonunda oynanacak olan karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlılara başarılar diledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Milletvekili ziyareti

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:59 Kaynak: DHA

Spor
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