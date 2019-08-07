Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belirlendi
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Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belirlendi

1 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor'da yeni sezonda görev yapacak futbolcuların giyecekleri forma numaraları belirlendi.

Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belirlendi, System.String[]
DEMİR Grup Sivasspor'da yeni sezonda görev yapacak futbolcuların giyecekleri forma numaraları belirlendi.
İlin plakası olan 58 numaralı formayı bu sene yine Ziya Erdal alırken, yeni transferlerden Aaron Appindangoye 4, Yatabare 9, Armin Djerlek 22, Goiano 87 ve Caner Osmanpaşa ise 88'i aldı. Kaleci Samassa 30, Muammer ise 1 numarayı tercih etti.
Futbolcuların forma numaraları şöyle sıralandı:
1 Muammer Yıldırım, 2 Arouna Kone, 3 Uğur Çiftçi, 4 Aaron Appindangoye, 8 Mert Hakan Yandaş, 9 Mustapha Yatabare, 10 Hugo Vieira, 11 Erdoğan Yeşilyurt, 17 Serhiy Rybalka, 20 Fatih Aksoy, 22 Armin Djerlek, 29 Ali Şaşal Vural, 30 Samassa Mamadou, 37 Hakan Arslan, 54 Emre Kılınç, 58 Ziya Erdal, 87 Marcelo Goiano, 88 Caner Osmanpaşa.


Ziya Erdal, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:56 Kaynak: DHA
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