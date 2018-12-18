Demir Grup Sivasspor'da Gözler Galatasaray Maçına Çevrildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligin ilk yarısını rakiplerinin üzerinde bir puanla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligin ilk yarısını rakiplerinin üzerinde bir puanla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Galatasaray maçından da ekstra puan alırsak bizim için çok iyi olacak. Ligde son 5 haftalık periyodu çok iyi geçirdik, bir çıkış içerisindeyiz. Üç maçtır gol yemiyoruz, oyuncularımın form durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.



Rakipleri Galatasaray'da cezalı futbolcuların cezalarının sona erdiğini ve sakat futbolcuların da iyileştiğini belirten Keleş, "Güzel bir mücadele olacak. Biz deplasmanlarda başarılı olan bir takımız, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendik. Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ligin ilk yarısını Galatasaray'ın üstünde bitiririz." diye konuştu.



"Emre inşallah A Milli Takım'a çağrılır"



Keleş, bir soru üzerine ise orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a çeşitli tekliflerin geldiğini ifade ederek, "Emre şu an bir çıkış grafiğinde ve çok iyi oynuyor. Ben büyük takımlara gitmesinden çok A Milli Takım'a çağrılmasını bekliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlara çağrılır, bence hak ediyor." açıklamasında bulundu.



Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolcularına ekstra izin vereceğini dile getiren Keleş, devre arası kampı için 3 Ocak'ta Alanya'da toplanmayı planladıklarını aktardı.



Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını lenf kanseri tedavisi gören 10 yaşındaki Eren Al da izledi. Futbolcularla ve teknik direktör Hakan Keleş ile fotoğraf çektiren Eren, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho ile bir süre top oynadı. Keleş'in yakından ilgilendiği Eren, moral buldu.



İdmanı takip eden Sivas Tokatlılar Derneği üyesi bir grup da teknik direktör Hakan Keleş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Antrenman



Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından kondisyon çalışan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



İdmanda Ziya Erdal, Aydın Karabulut ve Tolgahan Acar sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı salonda çalıştı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal'la İlgili Sözlerimde Hata Yaptım

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş Pfdk'ya Sevk Edildi

Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi