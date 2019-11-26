Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı! Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi! Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:33:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da, Kasımpaşa mesaisi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]