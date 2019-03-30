Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
35 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde reknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Dün TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında oynayan futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Maçta forma giymeyen futbolcular ise dayanıklılık antrenmanı yaptı. Antrenmana Kone katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir
ise takımdan ayrı çalıştı. Yarın izinli olan kırmızı-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.
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Antrenmandan görüntüler - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:27 Kaynak: DHA
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