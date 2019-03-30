Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, lige verilen aranın ardından oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde reknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Dün TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında oynayan futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Maçta forma giymeyen futbolcular ise dayanıklılık antrenmanı yaptı. Antrenmana Kone katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir ise takımdan ayrı çalıştı. Yarın izinli olan kırmızı-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi Fenerbahçe'nin İstediği Mata, Soldado'dan Bilgi Aldı Yeni Zelandalı Sporcu Sonny Bill Williams'ın Annesi ve Takım Arkadaşı Müslüman Oldu Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]