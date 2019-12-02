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Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisi

6 saat önce

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisi, System.String[]

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan antrenmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yolu ile karşılaşma için İstanbul'a gidecek. Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında Esenler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın 18.30'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler


Sivasspor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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