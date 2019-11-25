Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
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Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu

6 saat önce

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda ezeli rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu yaşanıyor.

Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu, System.String[]

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda ezeli rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu yaşanıyor.

Ligde milli maç arasından önce, evindeki İttifak Holding Konyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen Demir Grup Sivasspor, çıkış arayan ligin son sırasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da üstün bir futbolla 4-1 kazanarak haftayı yine zirvede tamamladı. Ligde 12 hafta sonunda 24 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar en yakın takipçileri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde yer aldı.

Kayserispor maçı için Sivas'tan ve diğer şehirlerden stada giden yaklaşık 2 bin taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maç sonunda da alınan galibiyet ve liderliğin keyfini süren taraftarlar, stat çıkışında futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu ve şampiyonluk tezahüratları yaptı. Taraftarlar, kırmızı-beyazlıları ligin zirvesine taşıyan teknik direktör Rıza Çalımbay'a da "Şampiyon yap bizi Rıza Çalımbay" diye tezahürat yaptı.

Maç sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara 1 gün izin verildi. Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sivassporlu taraftarların Kayseri'de stada gelişleri

Maç sonu futbolculara tezahüratları ve fotoğraf çektirmeleri

Takım otobüsüyle karşılıklı kırmızı-beyaz tezahüratı

Rıza Çalımbay tezahüratları


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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