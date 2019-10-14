Son Dakika Haberleri: Demir grup sivasspor'da neşeli antrenman
Son Dakika Spor Demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

Demir grup sivasspor'da neşeli antrenman

1 saat önce

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Demir grup sivasspor'da neşeli antrenman, System.String[]

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detay

Futbolcuların neşeli anları


Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamıyordum, burada da durum aynı
Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Falcao'nun eşi antep fıstığı yazıp ceviz fotoğrafı paylaştı, sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir grup sivasspor'da neşeli antrenman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]