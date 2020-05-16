Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi

Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı.

Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları belli olduğunda açıklanacak.

Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı. Test sonuçları belli olduktan sonra açıklama yapılacağı duyuruldu.


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi - Son Dakika Spor
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