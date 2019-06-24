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Demir Grup Sivasspor'da transfer

54 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı.
Demir Grup Sivasspor, kaleci Mamadou Samassa ve Portekiz ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano'yu da kadrosuna katmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Sivasspor, Spor
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