Demir Grup Sivasspor'da transfer
54 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı.
Demir Grup Sivasspor, kaleci Mamadou Samassa ve Portekiz
ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano'yu da kadrosuna katmıştı.
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