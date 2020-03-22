Demir Grup Sivasspor'dan

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Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak

Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı