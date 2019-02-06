Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı

Demir Grup Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı

1 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Demir Grup Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı, System.String[]


DEMİR Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Demir Grup Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

Sivasspor, Fatih Terim, Spor
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