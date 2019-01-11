Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'dan İkinci Transfer

Demir Grup Sivasspor'dan İkinci Transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor'dan İkinci Transfer, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. 

Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi. 

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Sivasspor, Spor
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