Demir Grup Sivasspor'dan İkinci Transfer
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'nın Belek
beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor
, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir
'e transfer olan Robinho
'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City
'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş
'tan Fatih
Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.
20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor
ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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