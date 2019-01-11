Demir Grup Sivasspor, Diabate ile Sözleşme İmzaladı

Demir Grup Sivasspor, dün Antalya kampına katılarak sağlık kontrolünden geçen Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.





Demir Grup Sivasspor, dün Antalya kampına katılarak sağlık kontrolünden geçen Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.



Törende konuşan başkan Mecnun Otyakmaz, Premier Lig'den önemli bir ismi kadroya kattıklarını belirtti.



Fousseni Diabate'nin hızlı ve çevik bir sporcu olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Diabate'nin takımımıza çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyoruz. Diabate son olarak Leicester City'de forma giyiyordu. 23 yaşında. Gelecek vaadeden çok önemli bir oyuncu. Kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize katmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde de onun başarılılarıyla birlikte devam eden sözleşme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.



Diabate ise başkan Mecnun Otyakmaz ve transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Demir Grup Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Diabate, "Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Takımım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve mücadele edeceğim. Demir Grup Sivasspor formasının hakkını sonuna kadar vereceğim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Fousseni Diabate resmi sözleşmeye imza atarak Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları



Diabate'nin açıklamaları



İmza töreninden detaylar



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