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Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum

12.08.2021 19:45
Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum, System.String[]

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)Demir Grup Sivasspor:...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Gürcistan, Sivasspor, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum - Son Dakika Spor


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