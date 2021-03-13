Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

13.03.2021 16:20
Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor maç olacağı belliydi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor maç olacağı belliydi. İyi bir galibiyet aldık" dedi. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "3 haftadır üzerimizde bir ağırlık var. En kısa sürede bunu atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Geçen hafta Galatasaray ile çok iyi bir maç oynadık. Ondan önceki maçlarımızda gayet iyi geçiyordu. Oynadığımız oyunu da bir türlü skora yansıtamıyorduk. Bu maç her açıdan bizim için çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Zor bir maç olacağı zaten belliydi. İyi bir kadrosu olan bir takım Karagümrük, bunun için ligdeki konumu da belli. Ama biz maç başlar başlamaz, sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık. Bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük tamamen atak oynadı. Bizde ona göre kontratağı düşündük ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Ama son on dakika çok zorlandık. Başta kalecimiz olmak üzere defansımızda mükemmel oynadı. İyi bir galibiyet aldık. Bu çok önemliydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzde Göztepe karşılaşması var. Bütün her şeyimiz ile o maça hazırlanacağız. Ondan sonraki arayı da çok iyi bir şekilde değerlendirip. İnşallah güzel bir yerde de ligi bitireceğiz" diye konuştu.Çalımbay, cezalı ve sakat oyuncular nedeni ile eksik bir kadro ile maça çıktıklarını, ancak buna rağmen oynanan futbolcuların iyi mücadele ederek galibiyete katkı sağladığını belirtti. ATILAY CANEL: İKİNCİ YARI OYNANMAMIŞ GİBİYDİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. 3 haftadır üzerimizde bir ağırlık var. En kısa sürede bunu üzerimizden atmamız gerekiyor. Oyunun başında kaçırdığımız yüzde 100'lük bir pozisyon var. Onu atabilseydik maç farklı olabilirdi. 45'inci dakikada ummadığımız anda gol yedik. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama yatanın yerden kalkmadığı oyunda ikinci yarı sanki hiç oynanmamış gibiydi. En kısa sürede bunları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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