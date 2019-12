Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından

Ersun Yanal: Fenerbahçe her maçta aynı tepkiyi gösterebilmeli

Uğur YİĞİT - Halil İbrahim YEL - İbrahim UĞUR - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mağlubiyetten çok takımdaki tepkisizliğin problem olduğunu belirterek, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun aynı tepkiyi gösterebilmeli" dedi. Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Çok zorlandık ama iyi bir galibiyet aldık. Aynı zamanda bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Amacımız sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olmak" dedi.

ERSUN YANAL: FENERBAHÇE HER MAÇTA AYNI TEPKİYİ GÖSTEREBİLMELİ

Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın kaybetmesinden ziyade oyuna tepki verememesinin üzücü olduğunu belirterek, "Bizim sezon başından beri bir oyunumuz var. Pas oyunumuz, savunmasız oyun, savunmadan hücuma geçişimiz. Bu oyunları oynarken rakibe göre ya da kendimize göre kurduğumuz oyun formatları, bunlar bizim oynadığımız. Bugün bunları çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Bölüm bölüm, küçük aralıklarla bunu yaptık ama bugün altını çizmem gereken çok önemli bir şey var ki bunda ben ve bizim gibi oyuncularımıza bu konuyu aktaranlar suçludur. Çünkü oyuncularımıza kornere çıkan topa, mağlubiyet esnasındaki tavra, saha içerisindeki mücadeleye, olaya karşı tepki göstermememizin açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tepkiyi veremedik. Demek ki biz Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza, oynayan, forma giyen arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Evet doğru. Fenerbahçe oyun oynarken bu tepkiyi her an, her maçta sonuç, rakip, ne olursa olsun göstermeliydi, bugün bunu gösteremedik. Bu konuda çok net söyleyeyim, başta ben olmak üzere bütün arkadaşlarımız, Fenerbahçe'ye bu konuda zarar vermesini engelleyecek her türlü tedbir ve önemli alırız. Bugünkü maçın özetli bu tepkisizliğin sonucunda oluşan sonucu olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçe'nin bir hafta önceki oyuna dönüş ve tepkisiyle bu haftaki oyuna tepki ve dönüşü arasında fark var. Tepki böyle olmalı, bunu yapmalı Fenerbahçe. Nerede olursa olsun, hangi sahada, hangi şartlarda olursa olsun. Bu tepkisizliği gösteremezsiniz. Fenerbahçe nerede oynarsa oynasın. Geçen hafta bunu gösterdiğimizi ifade ettim, bu hafta gösteremedik. Bunun için de ciddi şekilde bu problemi çözmemiz gerektiğinin altını çiziyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BAŞKA BİR BÜYÜKLÜK"

Puan sıralamasında istenilen yerde olunmaması ve Beşiktaş maçı ile ilgili bir soru üzerine de Yanal, "Beşiktaş'tan önce bir maçımız daha var. Hep konuşuyoruz, bugün farklı algılanabilir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka büyüklük. Biz sahada birçok şeyi yaparak bunu gösteriyoruz. Bu tepkiyi gösteriyorsa Fenerbahçe, her türlü tepkiyi gösterip, buna reaksiyon gösterip geri dönüş yapabilir. Bugün diğer takımlar da puan kaybedecek, kaybediyor da. Biz de yarışta geriye düşebiliriz ama bu tepkiyi göstermemek bence altı çizilmesi gereken bir sorun. Kötü oynayabilirsiniz. Geçiş oyununu, pas oyununu kötü oynayabilirsiniz ama tepkisizlik yapamazsınız. Onun için bu tepkisizliğinin sorumluluğunu ve suçunu, daha doğrusu sebebini ben kendi üzerime alıyorum. Bunu öğretemediğimiz için. Takıma bunu nasıl öğreteceğimize ise yarından itibaren başlamak istiyoruz" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: GALİBİYETE SEVİNİYORUM AMA DERS DE ALMAMIZ GEREK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise galibiyetten mutluluk duyduğunu belirterek, "Öncelikle sayın Ali Koç 'a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odamıza kadar geldi. Hepimizi tebrik etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'yi çok seven biri. Çok güzel galibiyetler almıştık. Bu maç da bizim için dönem maçıydı. Bu maçı da geçmemiz gerekiyordu. Bir hafta boyunca bu maça çalıştık ve bu maçı konuştuk. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince ne konuştuysak onu sahaya yansıtmaya çalıştılar. Çok zorlandık ama iyi bir galibiyet aldık. Zorlanmamızdaki en büyük neden yine bizden kaynaklandı. Son paslarda hata yaptık ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı daha önceden koparabilirdik. Bu galibiyete çok seviniyorum ama ders almamız gereken şeyler de var, yukarıya oynamak istiyorsak. Oyuncularımız sezon başından beri mükemmel çalışıyorlar. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. Kalan 2 tane maçımız var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitirip, devre arasında daha çok çalışarak belki 1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz. Bugün taraftarlarımız muhteşemdi. Bu kalabalık umarım Fenerbahçe maçı ile birlikte kalmaz. Bundan sonra maçlarda da aynı şekilde gelirlerse onların desteği ve coşkusuyla daha güzel şeyler yapacağız. Bir başarı yakalanacaksa, bu taraftarla birlikte olacak. Böyle coşkuyla destek verirlerse bizim için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı

"BİR HAFTA BOYUNCA FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIK"

Cezalı Hakan'ın yerine Ziya Erdal 'ı oynatmasıyla ilgili konuşan Çalımbay, şöyle konuştu: "Bir hafta boyunca Fenerbahçe takımını çalıştık. Herkesin takımında farkılıklar vardı. Ziya bir kere takımın kaptanı. Bize defansif açıdan oyuncu lazımdı, topu da kullanması gerekiyordu. Bu işi yapabilecek Ziya'yı gördüm ve ona karar verdim. O da yüzümü kara çıkartmadı. İlk kez oynamasına rağmen çok iyi oynadı."

MECNUN OTYAKMAZ: AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAK

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da sonuçtan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Net bir galibiyet, öncelikle taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten son haftalarda özellikle deplasmanlarda taraftarlar takıma çok iyi eşlik ediyordu. Bugün burada iç sahada tribünleri doldurarak, kapalı gişe oynayarak takımımızın bu oyununda ve galibiyette büyük pay sahibi oldular. Teknik heyet ve futbolcularımız gerçekten Fenerbahçe karşısında son 10 dakikadaki stresli anları bir kenara bırakırsak tamamıyla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar, onları da tebrik ediyorum. İsmimin spor salonuna da verilmesi nedeniyle bugün benim için çifte mutluluk oldu. Hem böyle bir onura layık oldum, hem de taraftarımız önünde net bir galibiyet aldık, maçı kazanmasını bildik. Çok mutlu bir gün benim için, liderliğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANDA TRANSFER DÖNEMİ DEĞİL"

Ligdeki iddialarının sorulması üzerine Otyakmaz, "Daha henüz ligin çok başındayız. Ligin yarısı bile olmadı. Takımımız her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Takımımızı bozmadan lig sonuna kadar işin içinde olmayı arzu ediyoruz. Bakalım mevla neyler neylerse güzel eyler" dedi. Transfer haberleri ile ilgili de değerlendirme yapan Otyakmaz, "Şu anda transfer dönemi değil, transferler ile ilgili bir şey söylemenin anlamı yok. Bizim amacımız takımımızı muhafaza edip şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içerisinde olmak. Nazar değmesin kardeşlerimize, inşallah bu taraftara, milyonlarca Sivaslıya güzel başarılar yaşatmak en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

