Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından - Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçındaki galibiyete çok sevindiğini ancak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un soyunma odasına gelerek kendilerini kutladığını aktardı.

Ali Koç'un başarılı olacağına inandığını dile getiren Çalımbay, "Soyunma odamıza gelerek tebrik etmesi çok büyük bir centilmenlik. Tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Çalımbay, bir hafta boyunca maça hazırlandıklarını, oyuncularının konuştuklarını sahaya yansıtmaya çalıştığını ve galibiyeti alırken de çok zorlandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı daha önce koparabilirdik. Galibiyete çok seviniyorum ama yukarıya oynamak istiyorsak dersler almamız gerekiyor. Basit toplar kaybetmememiz gerekiyor. Karşımızda Fenerbahçe var. Gol atacakken topu kaptırdık, geldi bize gol oldu. Sezon başından itibaren oyuncularım hem sahada hem antrenmanda mükemmel çalışıyorlar. Hepsi varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik. Tek hatamız, son paslarımızdı. Bunun dışında maçı kazandığımız için çok mutluyum. Şimdi ligde 2, kupada da 1 maçımız var. Bunları çok iyi şekilde bitirip, devre arası 1-2 transferle daha da güçlü hale gelmemiz gerekiyor."

Çalımbay, taraftarların kendilerine müthiş destek verdiğini, bundan sonraki maçlarda da aynı katkıyı beklediklerini aktardı.

Kart cezalısı orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın yerinde sol bekte Ziya Erdal'a görev vermesinin sorulması üzerine Çalımbay, "Ziya takımın kaptanı ve lideri. Yüzümü kara çıkarmadı. Bana göre iyi oynadı. Golünü de attı. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.