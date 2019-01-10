Demir Grup Sivasspor, Fousseni Diabate ile Anlaştı
9 dakika önce
İSTANBUL / DHADemir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.
İSTANBUL/ DHA
Demir Grup Sivasspor
Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City
ile anlaşma sağladı.
Yarın Sivasspor'un Antalya
kampına katılacak olan Fousseni Diabate, saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.
18 Ekim 1995'te Fransa
'da dünyaya gelen Diabate, EA Guingamp
'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio
'ya transfer olan Diabate, son olarak Leicester City'ye transfer olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:39 Kaynak: DHA
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