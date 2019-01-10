Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Fousseni Diabate ile Anlaştı

Demir Grup Sivasspor, Fousseni Diabate ile Anlaştı

9 dakika önce

İSTANBUL / DHADemir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Demir Grup Sivasspor, Fousseni Diabate ile Anlaştı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni Diabate, saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

18 Ekim 1995'te Fransa'da dünyaya gelen Diabate, EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak Leicester City'ye transfer olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:39 Kaynak: DHA

DHA, Leicester City FC, Sivasspor, Spor
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