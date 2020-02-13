Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna

13 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Tamer Tuna

Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:23 Kaynak: AA
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