SPOR Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

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SİVAS,(DHA)- SÜPER Lig'in 16'ncı hafta maçında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanı Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz da takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.