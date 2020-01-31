Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Skuletic'i kadromuza kattık
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]