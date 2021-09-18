Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Kısal (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx) - Ahmet (xx), Goutas (xxx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk. 80 Sefa), Cofie (xx), Hakan (xx) (Dk. 80 Azubuike), Gradel (xx) (Dk. 69 Erdoğan xx), Fayçal Fajr (xx), Yatabare (xx) (Dk. 84 Ziya)GAZİANTEP FK: Günay (xx) - Kitsiou (xx), Caulker (xx), Djilobodji (xx), Mendly (xx) (Dk. 67 Halil İbrahim xx), Merkel (xx) (Dk. 77 Doğan xx), Jefferson (x) (Dk. 35 Sagal xx), Recep (xx), El Messaoudi (xx) (Dk. 67 Figueiredo xxx), Dicko (xx) (Dk. 77 Kenan xx), Muhammet (xx)GOLLER: Dk. 21 Yatabare (Demir Grup Sivasspor ) - Dk. 90+2 Figueiredo ( Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Ahmet, Muammer, Cofie (Sivasspor)

Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı beyazlılar, ligdeki puanını 3'e çıkarırken, konuk ekip Gaziantep FK'nın puanı ise 5 oldu.

21'inci dakikada sağ kanattan rakibinden sıyrılan Henrique, ceza alanına ortaladı. Arka direkte uygun durumdaki Yatabare düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0.31'inci dakikada Ahmet'in savunma arasına gönderdiği topa Henrique hareketlendi, kaleci ile karşı karşıya aşırtmak istediği top, Günay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.34'üncü dakikada sağdan Gradel'in ortasında Yatabare'nin ön direkte kafa vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı. 51'inci dakikada soldan Gradel ceza alanınada yerden içeriye çevirdi, yakın mesafeden Hakan'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 53'üncü dakikada Yatabere'nin soldan pasında Henrique sol ayağı ile yerden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı. 59'uncu dakikada sol kanattan Sagal'ın çevirdiği topa, Recep Niyaz vurdu, kaleci Muammer yerden gelen topu kontrol etti.61'inci dakikada Gaziantep atağında ceza alanı dışından Muhammet'in şutunda top üstten auta gitti. 64'üncü dakikada Gaziantep adına kazanılan serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Doğrudan kaleyi gönderdiği topu, kaleci Muammer çeldi. Dönen topa Merkel vurdu, üstten dışarı gitti. 72'inci dakikada savunmadan Goutas'ın uzun pasında iyi hareketlenen Henrique ceza alanına girdi, vuruşunu yapacağı sırada son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.76'ncı dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Figueiredo'nun şutunu kaleci Muammer köşeden yatarak kornere çeldi.81'inci dakikada ceza alanında uygun durumda Kenan'ın sert şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.90+2'nci dakikada sol kanattan Halil İbrahim'in ortaladığı topa ceza alanı içinde Figueiredo kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturarak maça eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.