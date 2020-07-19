Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İbrahim Bozbey (xx), İlker Takpak (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Yatabare (xx) (Dk.90 Skuletic), Fatih (xx) (Dk.61 Hakan xx), Cofie (xxx), Emre (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

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HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İbrahim Bozbey (xx), İlker Takpak (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Yatabare (xx) (Dk.90 Skuletic), Fatih (xx) (Dk.61 Hakan xx), Cofie (xxx), Emre (xx) (Dk.89 Fernando), Mert Hakan (xx) (Dk.90 Djerlek), Kone (xx) (Dk.61 Erdoğan xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx)- Ahmet (xx) (Dk.89 Van Beijnen), Ramos (xx), Toure (xx), Polomat (xx), Candeias (xx) (Dk.80 Seuntjans), Sesengnon (xx) (Dk.63 Sami Gökhan x), Berat (x), Halil İbrahim (xx) (Dk.63 Rahmetullah x), Soner (xx), Stancu (xx) (Dk.80 İlker)

GOL: Dk.29 Kone (Penaltı), Dk.67 Yatabare, (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mert Hakan, Fatih (Demir Grup Sivasspor)- Polomat (Gençlerbirliği)

Demir Grup Sivasspor, ligin 33'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Kone ve Yatabare'nin golleri ile 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 60'a çıkarırken, konuk ekip Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.

6'ncı dakikada sağ kanattan Mert Hakan ortaladı, iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

9'uncu dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi içeride Kone'yi gördü. Kone'nin geriye bıraktığı topa Mert Hakan vurdu, yerden gelen topu kaleci kontrol etti.

16'ncı dakikada sağdan Fatih'le verkaç yapan Mert Hakan sol ayağı ile ceza alanı içinde kaleyi denedi, Nordfeldt topu üstten kornere çeldi.

27'nci dakikada ceza alanı içinde Mert Hakan'ın gönderdiği topa Ramos'un elle müdahalesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:  1-0.

39'uncu dakikada sağdan Candeias ortaladığı topla ceza alanında Stancu buluştu. Stancu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

40'ıncı dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Appindangoye yükselip kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

50'nci dakikada Mert Hakan'ın orta alandan ara pasında Uğur ceza alanına girdi, karşı karşıya boştaki Emre'ye aktardı. Emre'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem ofsayt kararı verdi.

63'üncü dakikada sol kanattan Mert Hakan serbest vuruş kullandı, Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci çeldi.

67'nci dakikada sol kanattan Erdoğan rakibinden sıyrılıp ceza alanına girip topu uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

70'inci dakikada sağdan Emre'nin pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı Hakan'a aktardı. Hakan kale önünde topa dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

82'nci dakikada ceza alnında Yatabare'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolünde pozisyon öncesinde orta alanda faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Gençlerbirliği, Ümit Öztürk, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika Spor

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