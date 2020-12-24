Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için final niteliğinde bir maçtı. Bunun arkasını getirmemiz gerekiyor" dedi. Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, "Kaybedecek bir oyun oynamadık" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "Bu maçı saymazsak, son 2 maçımızda, Giresun ve Konya maçını çok iyi oynadık ve güzel galibiyetler aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Beşiktaş ile önümüzdeki hafta maçımız var. Beşiktaş maçı 3 ihtimalli ama Gençlerbirliği maçı final gibiydi ve kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu. Bizim açımızdan final gibi bir maçtı. Geçen haftaya göre biraz durgun olabiliriz çünkü 2 gün önce maç oynadık, golü attıktan sonra maçta zaman zaman çok iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı çok güzel iyi pozisyonlar yakaladık. Güzel şeyler yaptık ama yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Oluyor tabi, yorgunluk olabilir. Konsantre bozukluğu olabiliyor. Ben takımımdan çok memnunum. 3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz ve istikrarlı bir şekilde de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda biraz daha bu oyunun üstüne çıkabilirsek daha gazel şeyler yapacağız. Geçen sene nasıl istikrarlı bir Sivasspor varsa undan sonra da aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

KAPLAN: KAYBEDECEK OYUN OYNAMADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran da biziz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1 mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburi değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir Kayseri final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi.