Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından

24.12.2020 21:06
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için final niteliğinde bir maçtı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için final niteliğinde bir maçtı. Bunun arkasını getirmemiz gerekiyor" dedi. Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, "Kaybedecek bir oyun oynamadık" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "Bu maçı saymazsak, son 2 maçımızda, Giresun ve Konya maçını çok iyi oynadık ve güzel galibiyetler aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Beşiktaş ile önümüzdeki hafta maçımız var. Beşiktaş maçı 3 ihtimalli ama Gençlerbirliği maçı final gibiydi ve kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu. Bizim açımızdan final gibi bir maçtı. Geçen haftaya göre biraz durgun olabiliriz çünkü 2 gün önce maç oynadık, golü attıktan sonra maçta zaman zaman çok iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı çok güzel iyi pozisyonlar yakaladık. Güzel şeyler yaptık ama yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Oluyor tabi, yorgunluk olabilir. Konsantre bozukluğu olabiliyor. Ben takımımdan çok memnunum. 3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz ve  istikrarlı bir şekilde de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda biraz daha bu oyunun üstüne çıkabilirsek daha gazel şeyler yapacağız. Geçen sene nasıl istikrarlı bir Sivasspor varsa undan sonra da aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

KAPLAN: KAYBEDECEK OYUN OYNAMADIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran da biziz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1 mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburi değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir Kayseri final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi.


Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:15
Hakemin kararı sonrası Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü Hakemin kararı sonrası Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü         
19:58
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut         
19:18
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 21:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei