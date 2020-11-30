Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 0-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Kısal (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Robin (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Barış (xx), Yasin (xx), Claudemir (xx) (Dk. 83 Kerem Atakan), Cofie (xx) (Dk. 89 Camara), Gradel (xx), Kayode (x) (Dk. 46 Yatabare x), Kone (xx) (Dk. 74 Ninga x)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Mihojevic (xx), Atınç (xx), Berkan (xxx), Yalçın (xx) (Dk. 90 Kubilay), Soner (xx), Nwobodo (x) (Dk. 55 Napoleoni x), Halil (xxx) (Dk. 83 Mossoro x), Guilherme (xx) (Dk. 90 Alparslan), Ndiaye (xx)GOL: Dk. 80 Halil (Göztepe)SARI KARTLAR: Cofie (Demir Grup Sivasspor) - Halil, Yalçın, Ndiaye (Göztepe)

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Halil Akbunar attı.

16'ncı dakikada Göztepe atağında ceza alanı dışından Guilherme'nin sol ayağıyla şutunda top üstten auta gitti.17'nci dakikada Göztepe adına soldan hareketlenen Berkan topu son çizgiden içeriye çevirdi. Savunmayı aşan topa arka direkte Murat vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 19'uncu dakikada soldan Kayode hareketlendi, çizgi üzerinden ceza alanına çevirdiği topa Claudemir kafayı vurdu, savunmaya da çarpan top taca çıktı.28'inci dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Kayode kafa vuruşunu yaptı, kaleci İrfan Can yatarak topu kontrol etti.29'uncu dakikada sol kanattan hareketlenen Halil ceza alanına girerken kesti, ön direkte Guilherme'nin vuruşunda top yandan auta gitti.68'inci dakikada sağ kanattan iyi hareketlenen Halil son çizgiye inerken topu yerden çevirdi, savunma ve kaleciyi geçen meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. 73'üncü dakikada Ndiaye'nin soldan pasında hareketlenen Napoleoni, soldan ceza alanına girdi, önünü boşaltıp yerden vurdu, top yandan auta gitti.80'inci dakikada gelişen Göztepe atağında solda topla buluşan Soner'in ceza alanına gönderdiği ortaya boş durumda kalan Halil kafayla dokundu ve top ağlarla buluştu: 0-1.90+4'üncü dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Ceza alanında Appindagoye'nin dokunuşu kalecide kaldı.

Karşılaşma konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.