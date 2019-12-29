Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 1-0 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 1-0

6 saat önce

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xxx), Uğur (xx), Fernando(xx) (Dk.64 Kone xxx), Hakan (xxx), Fatih (xxx), Emre (xxx) (Dk.90 Erdoğan), Mert Hakan (xx) (Dk.

Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 1-0, System.String[]

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xxx), Uğur (xx), Fernando(xx) (Dk.64 Kone xxx), Hakan (xxx), Fatih (xxx), Emre (xxx) (Dk.90 Erdoğan), Mert Hakan (xx) (Dk.90 Ziya), Yatabare (xxx)

GÖZTEPE: Beto(xxx) - Wallace (xx), Berkan (xx), Leo (xx), Murat (xx), Halil (xx), Castro (xx), Mossoro(x) (Dk.66 Yalçın x), Soner (xx), Deniz Kadah (xx), Napoleoni (x) (Dk.74 Yasin x)

GOL: Dk.66 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Deniz Kadah (Göztepe)

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 37'ye yükselterek ilk yarıyı lider kapattı.

9'uncu dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı.

27'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33'üncü dakikada Mert Hakan orta alandan sağda hareketlenen Goino'yu gördü. Onun sağdan içeriye ortaladığı topa bir kez daha Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

46'ncı dakikada soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu.

49'uncu dakikada Göztepe atağında sol kanattan Berkan'ın ceza alanına gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.

58'inci dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı.

62'nci dakikada Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sol tarafta uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare topu boş kaleye gönderdi:  1-0.

74'üncü dakikada ceza alanı dışından Emre çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, kaleci Beto topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
Yaşar Kemal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:07 Kaynak: DHA
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