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Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından

29.08.2021 22:02
Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kırmızı kart ve yorgunluk bizi etkiledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kırmızı kart ve yorgunluk bizi etkiledi. 1 puan için üzgünüz ama başlangıç için 1 puan 1 puandır" dedi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise "Futbolun içinde kalan oyuncularımız vardı. İyi mücadele ettik. Berabere kaldık ama kazanabilirdik de" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman, 2-2 biten maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezona başladıktan bu yana 9'uncu resmi maçlarını oynadıklarını belirterek, "2 günde bir maç oynuyorduk. 2 gün önce Kophenag'da maç yaptık, geldik. Takımda yorgunluk vardı. 65'e kadar iyiydik. 2-1 öne geçtik. Kayode'nin atılması, bizi mecburi değişikliklere itti. 65'den sonra yorgunluk başladı. Onun için de ne olursa olsun oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Kendi sahamızda 1 puan aldığımız için üzgünüz ama başlangıç için de 1 puan 1 puandır. Ligin atmosferine girmek zordu. Yorgun arkadaşlarımız vardı. Milli maç arası bizim için tam zamanında geldi. Sakat arkadaşlarımız da gelecek. Bu arada en çok ihtiyacımız olan şey, dinlenme imkanı bulacağız. 4 gün izin verdik, arkadaşlar dinlenip geldikten sonra artık haftada 1 maç oynayacağız. Fenerbahçe maçıyla tekrar başlayacağız. Ne olursa olsun bunca yorgunluğa rağmen takımın mücadelesinden memnunum" dedi.Şu anda planladıkları bir transfer olmadığını belirten Çalımbay, "Transfer yapabiliriz ama bizim takım sakatsız bir araya gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Oyuncu arkadaşlarımızın kendi kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Erdoğan, Pedro, Caner, Aaron gibi oyuncularımız geldiğinde bir sıkıntı kalmıyor. Yönetimle konuşacağız ama olursa bakacağız. Şu anda net bir transfer çalışmamız yok. Diğer takımlar gibi hemen eksik bölgeye transfer imkanımız yok" diye konuştu.ÜNAL KARAMAN: BERABERLİK DEĞERLİ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise iyi bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Sıcak havaya rağmen iki takımın da sahada, futbolda kaldıkları bir müsabaka oldu. Sivas takımı geçen seneden itibaren belli bir oyun sistemini yansıtıyordu. Bu sene Avrupa kupaları derken yaptıkları transferlerle daha da güçlü oldular. Bugün her iki takım da sahada kaldı. Duran toplarda sıkıntı yaşadık. Yediğimiz goller ortada. Ancak iki kez geriye düşmemize rağmen, oyuncularımızın yılmadan mücadele etmeleri, pes etmemesi önemli. Hem teknik hem fiziksel olarak dikkate aldığımızda futbolun içinde kalarak mücadele eden oyuncularımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum ama oyuncularımı ayrıca tebrik ediyorum. Sivas gibi deplasmanda geriye düşüp maçı kaybetmemek, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmek önemli. Her şeye rağmen beraberlik bizim için değerli ama maçı kazanabilirdik de" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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