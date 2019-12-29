Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından - Rıza Çalımbay - Ersan Parlatan - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından - Rıza Çalımbay - Ersan Parlatan - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından - Rıza Çalımbay - Ersan Parlatan

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında performanslarının üzerine çıkarak şehre güzel şeyler vermek istediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında performanslarının üzerine çıkarak şehre güzel şeyler vermek istediklerini söyledi.

Çalımbay, Sivasspor'un Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin iyi mücadele ederek maçı kazandığını belirtti.

Sivasspor'un oyun disiplinini bozmadan mücadele ettiğini aktaran Çalımbay, "Göztepe iyi bir takım, zor olacağını biliyorduk ve öyle de geçti. Çok dikkatli oynadık çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahiplerdi. Maçın başından sonuna kadar ne söylediysek takımınız onu yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik ve değişikliklerimiz de etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için ligin ikinci yarısı için çok önemliydi. Devre arası çalışarak hem de takıma takviye yaparak daha güçlü bir duruma geleceğiz." dedi.

Çalımbay, maçın ikinci yarısında daha güzel işler yaptıklarını dile getirerek, "Daha da tempoyu arttırdık, daha çabuk oynamaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Çok da güzel gol attık. İkinci yarı bizim açımızdan daha iyi oldu." diye konuştu.

"Transfer yapmamız lazım"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, çok fazla transfer yapmayacaklarını, takımdaki eksiklikleri giderecek ve uyum sağlayacak oyuncular alınacağını ifade etti.

Ligin ikinci yarıda başlayacağına vurgu yapan Çalımbay, "Bütün takımlar takviye yapacak, bütün takımlar daha fazla hazır olacak. İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, taraftardan ve yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, "Manevi yönden desteğimiz mükemmel, bütün iş bize kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki şehrimize güzel şeyler verelim." yorumunu yaptı.

"Sivasspor'u tebrik ediyoruz"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Sivasspor'u tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin ilk yarısını lider tamamladığına dikkati çeken Parlatan, karşılaşmanın hakemlerinin aleyhlerine kararlar verdiğini savundu.

Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Parlatan, konuşmasını şöyle tamamladı.

"İki ceza sahası arasında oynanan bir futboldu. Çok az duran top oldu, çok az korner oldu. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. Pozisyon zenginliği azdı. İki takımda çok net iyi futbol sergileyemese de mücadele gücü çok yüksekti. O yüzden iki takımı da tebrik ediyoruz. Sivasspor'u aldığı 3 puandan dolayı tebrik ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından - Rıza Çalımbay - Ersan Parlatan

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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