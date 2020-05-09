Demir Grup Sivasspor gruplar halinde çalışmalara başladı

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalara başladı.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son saha çalışmasını tesislerinde ligin ertelendiği 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 51 gün sonra yeniden çalışmalarına başladı. İki grup halindeki antrenmanlarda ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

İkinci grupta yer alan sporcular ise akşam saatlerinde çalışma yapacak.

Antrenmanların, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak devam edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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