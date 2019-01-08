Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürdü

25 dakika önce

- Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdüANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına devam etti.

- Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına devam etti. Sabah gerçekleşen antrenmanda kuvvet idmanı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalıştı. Antrenman öncesinde hazır hale getirilen plates toplarıyla koordinasyon idmanı yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmanın kalan bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi. Sakat futbolcusu olmayan Sivasspor tam kadro çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Sivasspor, Spor
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