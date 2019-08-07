Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

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Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama