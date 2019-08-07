Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş
ve Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor
, her iki maçın da hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Ligin ilk haftası Beşiktaş ile öncesinde Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Açma-germe hareketleri, dar alanda pas çalışması, istasyon çalışmaları ile devam eden ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi. Futbolcuların tamamının katıldığı antrenmanın yarısında Fatih Aksoy karın ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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