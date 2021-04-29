Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), İlker Takpak (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Ahmet (xx) (Dk. 62 Boyd x), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx), Hakan Arslan (xx), Claudemir (xx) (Dk. 80 Felix xxx), Gradel (xxx) (Dk. 90 Robin Yalçın), Fayçal (xxx), Kayode (xxx) (Dk. 80 Kone x)HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Chebake (xx), Hadebe (xx), Semih (xx), Hafez (xx), Fofana (xx), Ahmed (xx) (Dk. 90 Topalli), Zeki (xx) (Dk. 90 Mallan), Kubilay (xx) (Dk. 82 Olcay), Tetteh (xx), Umut (xx) (Dk. 61 Mustafa x)GOL: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor )SARI KARTLAR: Kayode, (Demir Grup Sivasspor) - Hadebe, Chebake, Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 38'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. 55 puana yükselen Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Helenex Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.

3'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Fajr'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yapılan şutun ardından top üstten auta çıktı.13'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanattan kale arkasına yapılan ortada Hakan Arslan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı. 17'nci dakikada Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal topu güçlükle çıkardı. 36'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Gradel'in ortasını Ertaç ön direkte çeldi. Seken top Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Ertaç'ta kaldı.39'uncu dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Gradel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Fayçal sert bir şut çekti. Kaleci Ertaç gole izin vermedi. 42'nci dakikada Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh, sert bir şut çekti. Ali Şaşal gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.47'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Gradel'in sol kanattan arka direğe ortasında Erdoğan topa dokundu. Direk dibinde Ertaç'tan seken top kornere gitti. 73'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor atağında savunma arkasına atılan topa Kayode dokundu. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.88'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jorge Felix'in rakiplerinden sıyrılıp yerden şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

- Sivas