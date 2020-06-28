Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (xx) (Dk.78 Djerlek x), Fernando (xx) (Dk.59 Kone x), Fatih (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (xx) (Dk.78 Djerlek x), Fernando (xx) (Dk.59 Kone x), Fatih (x) (Dk.46 Ziya xx), Claudemir (xx), Emre (xx), Mert Hakan (x) (Dk.70 Erdoğan x), Yatabare (xx) (Dk.70 Skuletic x)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Rienstra (xx) (Dk.29 Yasir xxx), Sapunaru (xx), Diego (xxx), Djedje (xx), Hasan Hüseyin (xxx) (Dk.77 Lopes xx), Gustavo (xx), Pedro Henrique (xxx), Mensah (xxx), Mesanovic (xx), Kravets (xx) (Dk.69 Stum)

GOLLER: Dk.45 Hasan Hüseyin, Dk.83 Mensah (Hes Kablo Kaybserispor)

SARI KARTLAR: Caner, Fatih, Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Mensah, Mesanoviç, Yasir, Lopes (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Demir Grup Sivasspor, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Kendi sahasında 16 maç sonra kaybeden kırmızı-beyazlılar şampiyonluk yarışında yara alırken, puanını 28'e çıkaran konuk ekip, kümede kalma yolunda umut tazeledi.

3'üncü dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Fernando'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

7'inci dakikada Fernando'nun ara pasında Yatabare kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Long topu kornere çeldi.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Emre'nin kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına döndü.

9'uncu dakikada soldan ceza alnına giren Mensah'ın kaleye gönderdiği top savunmadan sekerek yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada soldan Emre ortaladı, hareketlenmek istenen Yatabare, Rienstra'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mert Hakan topu üstten auta gönderdi.

25'uncu dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutu üstten auta gitti.

45'inci dakikada ceza alanı içinde Mert Hakan'ın pasında Fatih'in yerden şutu kaleci Lung'da kaldı.

45'inci dakikada orta sahada topla buluşan ve Mert Hakan'dan sıyrılan Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sert vurdu, yerden seken top Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:  0-1

51'inci dakikada Mensah orta alandan aldığı topla hareketlendi, soldan ceza alanına girip yerden plase vuruş yaptı, uzak kale direği dibinden auta gitti.

54'üncü dakikada Fernando soldan getirdi, savunmadan seken top uygun durumda Ziya'nın önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

61'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Emre kullandı, Kone'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

68'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın şutu dışarı gitti.

82'inci dakikada Ziya'nın müdahalesiyle Mesanoviç yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonun ceza alanında olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mensah topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

88'inci dakikada ceza alanı dışından Claudemir'in aşırtma şutunda top üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2 - Son Dakika Spor

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 02:39:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]