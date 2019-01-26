Demir Grup Sivasspor, Hugo Vieira'yı Renklerine Bağladı
39 dakika önce
İSTANBUL / DHADemir Grup Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
İSTANBUL/ DHA
Demir Grup Sivasspor
, Portekizli futbolcu Hugo
Vieira ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, forvet Hugo Vieira'yı renklerine bağladığı bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbolcumuz, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'ta dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira, sırasıyla Estoril, Gil Vicente
, Benfica
, Sporting Gijon
, Braga, Torpedo Moskova
, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu, 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.
Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:28 Kaynak: DHA
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