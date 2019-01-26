Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Hugo Vieira'yı Renklerine Bağladı

Demir Grup Sivasspor, Hugo Vieira'yı Renklerine Bağladı

39 dakika önce

İSTANBUL / DHADemir Grup Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Demir Grup Sivasspor, Hugo Vieira'yı Renklerine Bağladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Demir Grup Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, forvet Hugo Vieira'yı renklerine bağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbolcumuz, 25 Temmuz 1988'de Barcelos'ta dünyaya geldi. Estoril'de futbola başlayan Vieira, sırasıyla Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskova, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu, 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.

Vieira'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

DHA, Hugo, Sivasspor, Spor
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