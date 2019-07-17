Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Isaac Cofie ile anlaştı
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Demir Grup Sivasspor, Isaac Cofie ile anlaştı

2 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Ganalı orta saha Isaac Cofie 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, Isaac Cofie ile anlaştı, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Ganalı orta saha Isaac Cofie 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile anlaştı. 28 yaşındaki oyuncu Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
20 Eylül 1991'de Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya gelen Isaac Cofie futbola İtalyan ekibi Genoa'da başladı. Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçen sezon da Sporting Gijon formasını terletti.
Kırmızı-beyazlılar daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.


- Sivas
Sporting Gijon, Sivasspor, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
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