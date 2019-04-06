Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından

Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından

57 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenildikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Uzğur, Sivasspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirtti.

"Bu maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diyen Uzğur, "Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda en çok pozisyona girdiğimiz ilk 30 dakika yaşadık. Gerçekten 4-5 tane yüzde 100 gol olabilecek pozisyonu maalesef harcadık ve penaltıyı da kullanamadık. Bu kadar pozisyon ve penaltı kaçtıktan sonra yediğimiz gol gerçekten takımın her şeyini bozdu." dedi.

Bundan sonraki dönemde de basit defans hatalarından goller yiyerek ilk devre 3-0 geriye düştüklerini aktaran Uzğur, "Bu da gerçekten bizim adımıza düşündürücü ve üzücü. İkinci yarı doğal olarak Kayserispor skoru korumak adına akıllı bir futbol oynadı. Biz de ilk yarı kadar pozisyon bulamadık. Şansızlık, beceriksizlik hepsi bizle beraberdi, onun için üzgünüz." diye konuştu.

Kayserispor cephesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise oyunun ilk 15 dakikasında iyi pozisyon yakaladıklarını dile getirdi.

İlk devresi çok dramatik bir maç izlediklerini belirten Karaman, "Sınırlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Milli takımdan sakat dönen oyuncularımız oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı topla oynama yüzdesini rakibe kaptırdıklarını vurgulayan Karaman, kırmızı-beyazlı ekibe net pozisyonlar vermediklerine dikkati çekerek, "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık. Dolayısıyla kaybetsek puan cetvelinde aşağıya yakın olacaktık. Kazandık, yukarıya yakınız ama aşağıdan da yüzde 100 uzaklaşmış değiliz. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. 12-13 kişilik kadroyla 14'e yakın üst düzey maç oynamak kolay değil." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:58 Kaynak: AA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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