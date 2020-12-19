Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

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