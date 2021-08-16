Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , "Lige galibiyetle başlamak isterdik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Bunu telafi edeceğiz" dedi. Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Lige galibiyetle başlamak isterdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Zaman zaman iyi oynadık ama istediğimiz olmadı. Gelen takımlar kapanarak oynuyor ve sıkı defans yapıyor. Tabi ki bugün yorgunluk da olabilir. Kimsenin takıma söyleyecek bir şeyi yok. Herkesten önce sezon açıp maçlara başladık. Avrupa kupalarında iyi gidiyoruz sorun yoktu ama oyuncularınız lige konsantre olmakta biraz güçlük yaşayabilir. Bu da maalesef bu sıkıntılara neden olabiliyor. Ben takımımdan memnunum. Bugün cılız da olsa pozisyonlarımız vardı. Şansız bir gol yedik. Elimizdeki maçı kazanabilecek tüm oyuncuları alıp, oyun planı değişikliği ile riske de girdik ama bazen istedikleriniz olmuyor. Bunu telafi etmeye bakacağız. İki gün sonra önemli bir maçımız var Kophenag ile arkasından Trabzon ve maçı ve 2 gün sonra yine Kophenag maçımız var. Geçen sezon da aynı sıkıntılarla başlamıştık. Diğer oyuncuların gelmesi, takımın maç temposunu kazanması ile bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Seyircimizin bugün az olması da bizi etkiledi. Taraftarımızla güzel şeyler yaptık. Girişler konusunda gerekli çalışmalar yapılırsa, taraftarımızla yeniden güzel şeyler yapacağız, güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.ERSAN PARLATAN: CİKHALLESHİ'NİN ÖNÜNE DÜŞEN TOP BİZİM ADIMIZA ŞANSTI

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Zaman zaman iyi oynadık. İyi işler yaptığımız bir görüntü sergiledik. Bunu 90 dakikaya yayamadık ama bunu arzuladık. İlk devrenin son bölümlerinde oyundan biraz koptuk. Sivasspor etkili oldu bu bölümlerde. Oyun hep dengeliydi. Futbolda bazen hatalar sonucu belirleyebiliyor. Cikhalleshi'nin önüne düşen top bizim adımıza şanstı. Sivasspor, Avrupa kupalarında oynamış ve ritim yakalamış bir takımdı. Bizim için ilk maç bu anlamda dezavantajdı. Takımımız savunmayı iyi yaptı. Kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücumlar geliştirdik. Pazartesi kendi taraftarımızla buluşacağız. İnşallah iyi bir destekle bu galibiyetin ardından güzel bir Başakşehir maçı bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

- Sivas