Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma için kara yoluyla Ankara'ya gitti.

Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma için kara yoluyla Ankara'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, Ankara'ya gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor arasında 22 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Demir Grup Sivasspor kafilesinde şu isimler yer aldı:

Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade dos Santos, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone ve Mustapha Yatabare.

Öte yandan vatani görevini yapmak için Kars'a gidecek Barış Yardımcı için Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından uğurlama programı düzenlendi.

Sivasspor, Aralık, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı
İmamoğlu:  İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
23:36 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor
23:18 Barcelona'ya para cezası ve saha kapatma uyarısı - Son Dakika Spor
23:17 CSKA Moskova: 80-81 - Son Dakika Spor
23:13 Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:39:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]