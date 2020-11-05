Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı

05.11.2020 19:53
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ arasında yapılacak I Grubu 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa,...

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ arasında yapılacak I Grubu 3. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.

Sivasspor, İsviçre, Karabağ, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı - Son Dakika Spor


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