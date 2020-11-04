Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS

04.11.2020 16:35

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yapacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yapacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Teknik direktör Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

Sahada kazanmak için oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, "İki taraf da kazanmak için oynayacak. Bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. İddiamızı devam ettirmemiz için bu maç çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli." dedi.

Çalımbay, hem kendileri hem de ülke için oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şu anda da devam ediyor, hala oynanacak 4 maç var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki maç oynadık, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz goller de oldu. Bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Maçtan 2 gün sonra da Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacağız. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde, mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız."

"Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

Mücadele ettikleri grubun kolay olmadığına dikkati çeken Çalımbay, gruptaki takımların hepsinin güçlü ve zor takımlar olduğunu ifade etti.

Çalımbay, maçların her türlü sonuca açık olduğunu belirterek, "Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

Süper Lig'de de zor maçlar oynadıklarına değinen Çalımbay, Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla işlerinin daha da zorlaşacağına işaret etti.

Çalımbay, üst üste maçlar oynadıkları için dinlenme şanslarının bulunmadığından yakınarak, şöyle konuştu:

"Zaten bizim takımın dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler, sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip, daha çok oyuncu alan takımlar elendiler. Hem de umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında ne de Villarreal maçında kötü oynadık. İkisinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık ama ikisinde de şanssızlık yaşadık. Bizim takım tam olduğu zaman bu gruptan kesinlikle çıkacağız ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz, maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız o. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak başka düşüncem yok."

Uğur Çiftçi: "Kazanan taraf olmak istiyoruz"

Savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman yan yana iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

İyi bir maç beklediğini aktaran Uğur, "İnşallah iyi olan kazanır ama kazanan taraf olmak istiyoruz. İçeride iyi oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bu maçta buna başlayacağız. Galibiyet serimizi de bundan sonra oynayacağımız Galatasaray maçıyla devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Uğur, maçlara her zaman kazanmak için çıktıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz, veremiyoruz, oluyor, olmuyor maçın içinde kazanmak ve kaybetmek var. Bütün arkadaşlarımız kazanmak için çıkıyor. Kaybediyoruz ama baktığımız da şanssız kaybediyoruz. Kaybetmememiz gereken maçları kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Bazen üzülecek bile vaktimiz olmuyor, pazartesi maç oynuyoruz, salı toparlanmaya çalışıyoruz, perşembe tekrar maç oynuyoruz. Arkadaşlarımızla daha iyi olmak için oturup konuşuyoruz."

Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS

Azerbaycan, Sivasspor, Karabağ, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi         
16:53
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçına doğru - Rıza Çalımbay - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei