Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0

6 saat önce

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Tarık Ongun (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano(xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur(xxx), Fernando (xx)(Dk.61 Erdoğan xx), Hakan Arslan (xxx), Fatih (xxx), Emre (xxx)(Dk.87 Kone), Mert Hakan (xxx) (Dk.

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0, System.String[]

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Tarık Ongun (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano(xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur(xxx), Fernando (xx)(Dk.61 Erdoğan xx), Hakan Arslan (xxx), Fatih (xxx), Emre (xxx)(Dk.87 Kone), Mert Hakan (xxx) (Dk.90 Derlek), Yatabare (xxx)

KASIMPAŞA: Fatih (xx) - Hafez (xx), Fernandes(xx), Popov(xx), Ben Youssef (xx), Aytaç(xx) (Dk.83 Heintz), Sadiku (xx), Quaresma (xx) (Dk.46 Hajradinovic xxx), Khalili (x) (Dk.46 İlhan xx), Mustafa (xx), Koita (xx)

GOLLER: Dk.10 Hakan Arslan, Dk.17 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Aytaç, Fernandes, Koita (Kasımpaşa)

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı Hakan ve Yatabare'nin golleri ile 2-0 mağlup etti. Üst üste son 5 maçını da kazanarak puanını 27'ye çıkaran kırmızı-beyazlılar liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

10'uncu dakikada soldan Uğur'un ceza alanına ortaladığı topu savunma kafayla uzaklaştırmak istedi. Mert Hakan'ın kafayla indirdiği topa ceza alanı çizgisi üzerinde Hakan Arslan bekletmeden sert ve düzgün vurdu ve kaleci Fatih'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

17'nci dakikada ara sağdan Goiano çok iyi hareketlendi. Ceza alanına girdiği anda topu kale önünde uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Onun vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu ve fark 2'ye çıktı:  2-0.

35'inci dakikada soldan Emre'nin pasında Mert Hakan ceza alanı dışından vurdu, top kaleci Fatih'te kaldı.

43'üncü dakikada Emre rakibinden sıyrılıp ceza alanı dışından sol ayağı ile kaleyi denedi, top yandan auta gitti.

55'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Koita'nın sol ayağı ile yerden plase şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

58'inci dakikada Emre'nin derin pasında soldan Fernando hareketlendi, ceza alanına girdi. Savunmanın son müdahalesiyle seken topa Hakan vurdu, rakipten seken top kornere çıktı.

64'üncü dakikada sol kanattan kullanılan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

69'uncu dakikada sağdan İlhan'ın ortasında ceza alanında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

70'uncu dakikada sağdan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına çevirdi, Yatabare kaleye paralel giden topa dokunamadı.

73'üncü dakikada soldan Erdoğan girdi, içeriye çevirdi, savunmanın sektirdiği topu Emre kontrol edip kaleye vurdu, Fatih üzerine gelen topu kontrol etti.

79'uncu dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında Emre soldan hareketlendi, ceza alanına girerken sert vurdu, savunmadan sekti. Dönen topu Erdoğan tamamlamak istedi, bir kez daha savunmaya takıldı.

83'üncü dakikada Yatabare'nin pasında soldan Mert Hakan ceza alanına hareketlendi, vuruşunda top direkten döndü. Yardımcı hakem pozisyonu ofsayt olarak belirledi.

90'ıncı dakikada sağdan Erdoğan atağı çıktı. Ceza alanı önünde uygun durumda Kone'ye aktardı. Kone'nin kaleci ile karşı karşıya aşırtma vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

90+3'te sağdan yine Erdoğan hareketlendi, rakiplerinden sıyrılıp içeriye çevirdiği topu ön direkte Yatabare filelere gönderdi ancak VAR'ın uyarısı ile pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Sivas
Hakan Arslan, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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