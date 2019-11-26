Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.Sivasspor yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.


Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38 Kaynak: DHA
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