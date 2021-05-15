Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

15.05.2021 21:04

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Çeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ilk yarısında istedikleri gibi baskılı, arzulu ve tutkulu oynayamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha baskılı oynamaya başladıklarını aktaran Çeri, şunları kaydetti:

"Golü de bulduk. Karşılaşma 2-2 de bitebilirdi. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Bunun için de üzgünüz. Bugün gençlere de şans verdik. Onlardan da gayet olumlu yanıt aldık. Kalecimiz de bugün bir penaltı kurtardı. Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için buraya gelmiştik ama maalesef olmadı. Elimizden geleni yaptık."

Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Takım olarak 19 maçtır, çok iyi bir istikrar yakaladık, güzel maçlar, güzel puanlar kazandık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu mükemmel şekilde tamamladıklarını söyledi.

Çalımbay, ligin son haftasında Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, ligi 5. sırada bitirdikleri için takım olarak büyük sevinç yaşadıklarını belirtti.

Geçen hafta kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra beşincilik şanslarının devam ettiğine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki takımın hiçbir sıkıntısı yok, rahat bir takım. Onun için de zor bir maç olacağını bekliyorduk, öyle de oldu. Bu maçtan önce oyuncu arkadaşlarıma, 'Bu maçı ligin ilk maçı gibi oynamamız gerekiyor' dedim. Öyle de oldu. Oyun disiplinimiz, her şeyimiz gayet iyiydi. Çok iyi mücadele ettik, güzel pozisyonlar yakaladık. Bunun iki tanesini değerlendirdik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak 19 maçtır, çok iyi bir istikrar yakaladık, güzel maçlar, güzel puanlar kazandık. Sıkıntılı durumu atlatıp çok iyi bir yerde ligi bitirdik."

Kovid-19 salgını ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Takımla ilgili olumsuz düşünceler vardı ama hiçbir zaman pes etmedik ve daha çok çalıştık. Arkadaşlarımız, sakatlarımız iyileşti ve iyi bir seri yakalayıp, mükemmel şekilde, bize yakışır şekilde ligi tamamladık. Artık önümüzdeki yıla bakacağız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza çok güzel hediye verdik. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Kendileri olmasa da destekleri her zaman vardı. Yönetimimiz, oyuncularımızı mağdur etmedi. Herkese her türlü yardımcı oldular. Kenetlendik ve güzel bir şekilde de ligi bitirdik."

Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

Rıza Çalımbay, Kasımpaşa, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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