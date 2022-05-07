SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından

07.05.2022 18:37

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Az şans verdiğimiz oyuncularla çıktık ama yine de skor 3-1 olmamalıydı.

Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Az şans verdiğimiz oyuncularla çıktık ama yine de skor 3-1 olmamalıydı. Önemli pozisyonlar bulduk ama atamadık. Şimdi tek hedefimiz kupada finale çıkmak" dedi. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, "İkinci yarı yaptığımız oyun değişikliği ile maçı kazandık" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa maçını düşünerek rotasyon yaptıklarını belirterek, "Tabi ki ne olursa rotasyonlu bir kadro yaptık ama en iyi şekilde bitirmek için uğraştık. Galatasaray maçından sadece 1 kişi vardı. Bunu yapmak zorundaydık. Bazı arkadaşlara çok az şans vermiştik. Onlar da oynadılar. 3 gün sonra kupa maçımız olmasa daha değişik kadroyla çıkacaktık. O zaman maç böyle olmazdı. Yine de baktığınız zaman 3-1'lik bir maç olmamalıydı. Bizim çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Bir sürü pozisyon yakaladık, kaleci ile karşı karşıya kaldık ama atamadık. Futbolun içinde bunlar oluyor. Sonrasında orta alanda sıkıntılar oldu ve beklenmedik goller yedik. Bazı oyunculardan memnunum ama bazılarından değilim. Bizim tek amacımız kupa finaline gitmek. Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Arkadaşlarımızı riske etmemek için tercihler yaptık. Gelen az sayıda taraftarımız vardı, onlar için üzüldüm. Maçı iyi bitirebilirdik. İyi pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Herkesin kafasında kupa ve final olduğu için sıkıntılar oldu. Şimdi tek amacımız kupada finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞENGÜL: SİVASSPOR'A KUPADA BAŞARILAR

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise kazandıkları için memnun olduklarını belirterek, "Zor bir deplasmandı bizim için. Maça ilk yarı biraz tutuk başladık. Topla oynamayı seven bir takımız. Geriden çıkarken kaptırdığımız toplarla rakibin ciddi pozisyonlar bulmasına yol açtık ama rakip muvaffak olamadı. İkinci yarı oyun sisteminde ufak değişiklikler yaptık. Rakibi 3'üncü bölgede baskı ile durdurmaya çalışıp kazandığımız toplarla etkili olmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Önümüzdeki maçları da kazanarak ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz. Rakipte kupa maçından dolayı rotasyon bekliyorduk ama bu kadar fazla farklı oyuncu ile çıkacaklarını beklemiyorduk. Sivasspor'a da kupa maçında başarılar diliyoruz" dedi.

SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından

YORUMLAR
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Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

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Kaynak: DHA

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